Catania: tentata estorsione a imprenditore, 3 arresti

- I carabinieri di Catania hanno arrestato, su delega della Procura distrettuale della Repubblica etnea, 3 persone, tra cui un presunto affiliato al clan Santapaola, ritenute responsabili di tentata estorsione in concorso aggravata anche dal metodo mafioso avvenuta ai danni di un imprenditore. Gli arresti sono scattati dopo la denuncia della vittima ai militari. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Catania, su richiesta della Dda locale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel febbraio 2021, durante i lavori di ristrutturazione di una pizzeria insieme ad un socio, la vittima si sarebbe rivolta alla ditta di uno degli indagati. Quest'ultimo, lamentando di non aver ricevuto per tempo il pagamento delle prestazioni, si sarebbe rivolto agli altri 2 indagati e a quel punto sarebbero partite le minacce di dare fuoco al locale e di ulteriori ritorsioni. (Ren)