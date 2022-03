Repubblica Ceca: uomo sotto processo per aver combattuto con separatisti filorussi in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino ceco è sotto processo a Praga per il sospetto di aver ucciso almeno quattro militari ucraini mentre combatteva come cecchino con i separatisti filorussi in Ucraina orientale. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. L’uomo, Alojz Polak, è accusato di essersi unito alle milizie dell’autoproclamata repubblica popolare di Donetsk nel 2016 e rischia una pena fino a 26 anni di reclusione per aver partecipato ad attività terroristiche. Il processo, in corso presso la Corte municipale della capitale ceca, è in contumacia. (Vap)