Giappone: principessa Aiko tiene prima conferenza e promette di adempiere ai suoi doveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principessa Aiko, figlia unica dell’imperatore del Giappone Naruhito e dell’imperatrice Masako, ha tenuto oggi la sua prima conferenza stampa dopo il raggiungimento della maggiore età, 20 anni (soglia che scenderà a 18 ad aprile) e ha promesso di adempiere ai suoi doveri “al meglio” delle sue capacità. La principessa ha espresso gratitudine a tutti coloro che l’hanno sostenuta e solidarietà ai connazionali colpiti dal terremoto di ieri. La conferenza di debutto pubblico era prevista per dicembre, ma è stata rinviata per motivi di studio della principessa, che studia letteratura giapponese all’Università Gakushuin di Tokyo. Aiko non è l’erede al trono, perché in Giappone è prevista solo la discendenza maschile. Il principe ereditario è Fumihito, fratello di Naruhito.(Git)