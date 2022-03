Ucraina: oltre 15 mila profughi arrivati in Romania nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 15.286 i cittadini ucraini entrati in Romania, nelle ultime 24 ore, attraverso i valichi di frontiera, il che rappresenta un aumento dello 0,4 per cento rispetto al giorno precedente. Lo riferisce la Polizia di frontiera con un comunicato. Al confine con l'Ucraina sono entrati in Romania 7.305 cittadini ucraini (in calo dell'1,6 per cento rispetto al giorno precedente) e al confine con la Moldova sono entrati 6.422 cittadini ucraini (con un aumento del 2 per cento rispetto al giorno precedente). Dall'inizio di questa crisi, 456.284 cittadini ucraini sono entrati in Romania. (Rob)