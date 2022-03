Cina: corruzione, incriminato ex funzionario della Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meng Xiang, ex capo dell'Ufficio di polizia della Corte suprema del popolo, in Cina, è stato incriminato con l'accusa di corruzione. Lo ha riferito oggi la Procura suprema del popolo, precisando che Meng ha abusato della sua posizione anche per gestire arbitrariamente il processo di selezione e nomina degli ufficiali, tra le altre cose. Il pubblico ministero ha informato l'imputato dei suoi diritti, lo ha interrogato e ha ascoltato il parere della difesa, ha riferito l’organo della procura.(Cip)