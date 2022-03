Imprese: taiwanese Acer, utili netti in aumento dell’81 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utili netti del colosso taiwanese dei personal computer Acer sono aumentati dell’81 per cento a 351 milioni di dollari nel 2021, raggiungendo i massimi in undici anni. È quanto riferito dalla società, le cui vendite consolidate sono aumentate del 15,1 per cento a 11.210 miliardi di dollari rispetto al 2020, con un margine lordo dell’11,7 per cento. Nel quarto trimestre dello scorso anno, gli utili netti della multinazionale si sono attestati a circa 70 milioni di dollari, in calo del 26 per cento rispetto al terzo trimestre ma in rialzo di 12 punti percentuali rispetto al 2020. Da ottobre a dicembre, le vendite consolidate hanno raggiunto quota tre miliardi di dollari, in aumento del 6,6 per cento rispetto al terzo trimestre e del 4,7 per cento rispetto al 2020.(Cip)