Covid: Fto, tornare in fretta a normalità, stop a regole contraddittorie

- Per Franco Gattinoni, presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio, "è il momento di tornare rapidamente alla normalità, uscendo il prima possibile dalle restrizioni anti Covid. Lo meritano gli italiani ormai provati da due anni di pandemia e capaci di mostrare grande senso di responsabilità di fronte alla campagna di vaccinazione. Ma lo meritano anche i tanti comparti economici duramente piagati, a partire dal turismo organizzato che è tra quelli più colpiti dalle chiusure e dalle limitazioni legate al virus". Gattinoni aggiunge: "Semplificare le regole, togliere stratificazioni normative e disposizioni astruse o persino contraddittorie tra loro significa soprattutto rendere il prodotto turistico Italia di nuovo pienamente appetibile per chi viene dall'estero e per gli stessi nostri concittadini. Pasqua è ormai vicinissima, l'estate è dietro l'angolo: consentirci nuovamente di lavorare a pieno regime, compatibilmente con le incertezze che derivano dal terribile scenario ucraino, significa dare una prospettiva a migliaia di imprese e decine di migliaia di lavoratori che possono così sostenere la crescita italiana, oggi messa a repentaglio dalle conseguenze del tragico e inaccettabile conflitto bellico".(Com)