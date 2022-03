Imprese: taiwanese Asus, utili netti in aumento del 68 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utili netti del colosso taiwanese dei personale computer Asus hanno superato la soglia dei due miliardi di dollari nel 2021, in aumento del 68 per cento. È quanto riferito dalla società, le cui vendite si sono attestate a 18 miliardi di dollari, in aumento del 31 per cento rispetto al 2020. Nel quarto trimestre, gli utili netti di Asus si sono attestati a 421 milioni di dollari, in aumento del sei per cento rispetto al trimestre precedente e del 22 per cento rispetto al 2020. La società sta prestando attenzione al potenziale impatto della guerra in Ucraina sul mercato tecnologico e ha sospeso le esportazioni dei suoi prodotti in Russia.(Cip)