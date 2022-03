Cina: Covid, aziende di Shenzhen riprenderanno attività “in modo ordinato”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende di Shenzhen, il principale polo tecnologico della Cina, riprenderanno le attività “in modo ordinato” dopo la sospensione delle operazioni imposta per contenere la recrudescenza del coronavirus. Lo ha affermato oggi il vicesegretario generale dell’amministrazione municipale, Huang Qiang, in un briefing con la stampa. La municipalità ha registrato ieri 71 infezioni a trasmissione locale, 16 in più rispetto al giorno precedente. Benché il numero di infezioni sia contenuto, l’autorità sanitaria non intende abbassare la guardia né “rallentare l’opera di controllo e prevenzione”: dal 14 al 17 marzo, gli abitanti dovranno sottoposti a tre cicli di test per la diagnosi del virus. Nel frattempo, i servizi di trasporto pubblico sono stati sospesi, così come tutte le attività non essenziali. Supermercati e farmacie sono tra i pochi esercizi a continuare le operazioni con regolarità.(Cip)