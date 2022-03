Cina: Shanghai, commercio estero in aumento del 22 per cento a gennaio-febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città cinese di Shanghai ha intrattenuto scambi commerciali con i Paesi esteri per circa 106,3 miliardi di dollari nei primi due mesi del 2022, in aumento del 22 per cento. Lo hanno riferito le dogane locali, precisando che la bilancia commerciale della municipalità ha chiuso il periodo in territorio negativo. Le esportazioni sono aumentate del 24,5 per cento a 44 miliardi di dollari, mentre le importazioni si sono attestate a circa 62 miliardi di dollari, in aumento del 20,3 per cento. Automobili e telefoni cellulari sono stati tra le principali voci dell’export, con rispettivi aumenti annui di 242 e 289 punti percentuali.(Cip)