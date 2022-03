Hong Kong: Carrie Lam, alcune restrizioni anti-Covid potrebbero essere eliminate a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong potrebbe eliminare alcune restrizioni a contenimento della quinta ondata di Covid-19 già dalla prossima settimana, nel tentativo di placare i crescenti malumori degli abitanti. Lo ha comunicato il capo dell’esecutivo, Carrie Lam, nella conferenza stampa quotidiana. È tempo che il governo attui “una revisione a medio termine” delle sue misure: “non perché il numero di casi sia diminuito in modo significativo – in realtà il plateau è ancora molto alto – ma (perché) ho la netta sensazione che la tolleranza delle persone stia svanendo”, così come quella delle istituzioni finanziarie, ha affermato. Le parole di Lam arrivano dopo che il direttore dell'Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao della Cina continentale, Xia Baolong, ha invitato l’amministrazione ad elaborare una tabella di marcia per la transizione alla prossima fase dell’epidemia. Molte delle misure di contenimento sottoposte a revisione avrebbero dovuto durare fino al 20 aprile. Secondo la stampa locale, gli adeguamenti potrebbero essere annunciati già entro domenica 20 marzo.(Cip)