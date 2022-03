Sardegna: Progressisti, riforma della sanità inutile e dannosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riforma della sanità “inutile e dannosa” per il funzionamento del sistema sanitario isolano, un fatto “chiaro a tutti – medici, personale e associazioni dei pazienti – tranne che al presidente stesso, al suo assessore e al centrodestra che lo sostiene”. Lo denuncia il gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, per il quale è “altrettanto lampante è come le nuove Asl siano ferme, impantanate a causa di una maggioranza spaccata che non riesce a dare una lettura coerente neanche delle leggi che approva”. “Quali sono i compiti della nuova azienda Ares e quali quelli delle rinate aziende locali? Ad oggi non esiste una risposta univoca nemmeno a questa domanda – ha spiegato il capogruppo Francesco Agus - la sanità sarda non può che andare in ordine sparso. L’ultimo esempio in ordine di tempo è la deliberazione del direttore generale dell’Arnas Brotzu per l’assunzione di diverse figure in ruoli tecnici, sociosanitari e amministrativi per il Brotzu e l’Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. Una procedura nata da una decisione tutta interna all’azienda che di fatto scavalca la nuova Ares che, secondo la riforma voluta dal centrodestra, avrebbe competenza sulle procedure concorsuali di tutto il sistema sanitario comprese le Aou e l’Arnas. Tutto mentre le assunzioni nelle Aziende sanitarie locali sono invece paralizzate proprio a causa di questo blocco”. (segue) (Rsc)