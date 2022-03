Sardegna: Progressisti, riforma della sanità inutile e dannosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti dell’opposizione chiedono “tutte le necessarie verifiche per capire se le procedure del Brotzu e dell’Aou siano legittime o si risolveranno in un’altra inutile perdita di tempo a danno dei lavoratori stessi”. Dai Progressisti, inoltre, arriva un'altra accusa: “Dalla maggioranza di centrodestra vorremmo poi sapere se siano a conoscenza del fatto che, in piena pandemia, con le liste d’attesa che continuano a crescere e con la carenza di personale denunciata anche da tutti i direttori generali delle Asl da loro nominati, la legge da loro approvata stia causando il blocco del funzionamento delle aziende territoriali – spiegano - Ricordiamo poi all’assessore alla Sanità che esistono leggi che prevedono le stabilizzazioni dopo 18 mesi nella sanità pubblica, svolti anche durante la pandemia, che in alcuni casi – concludono i Progressisti – non sono state portate avanti, come verificato durante i sopralluoghi della Commissione Sanità nelle varie strutture”. (Rsc)