Cina: Shanghai, annunciati limiti alla mobilità dei residenti durante test anti-Covid

- L’amministrazione di Shanghai, nella Cina meridionale, chiederà ai residenti delle aree ad alto rischio di contagio pandemico di rimanere a casa per due giorni dopo la fine dei test di massa per la diagnosi del coronavirus. Lo ha comunicato oggi il direttore della Commissione sanitaria locale, Wu Jinglei, ricordando che la campagna di test per gli abitanti delle aree ad alto rischio dovrebbe concludersi oggi. Attualmente la municipalità conta nove aree a medio rischio. Dalla recrudescenza del virus il primo marzo scorso, l’autorità sanitaria ha sottoposto a tampone 15.786 persone, di cui 14.255 sono risultate negative al virus.(Cip)