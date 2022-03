Imprese: taiwanese Wistron espanderà operazioni in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore taiwanese di personal computer Wistron Corp prevede una spesa in conto capitale da 561 milioni di dollari per espandere le operazioni a Taiwan e in Messico. Lo ha dichiarato oggi il presidente Simon Lin, nel corso di una conferenza con gli investitori. Il presidente ha ricordato che la Cina continentale detiene il 50-60 per cento della capacità produttiva totale della compagnia; l’espansione intende minimizzare i rischi associati alle tensioni geopolitiche nell’arena internazionale e fidelizzare i clienti internazionali. Wistron ha annunciato di aver registrato un aumento degli utili netti del 20,6 per cento nel 2021, toccando quota 352 milioni di dollari. Le vendite consolidate si sono attestate a 30 miliardi di dollari, in aumento del due per cento rispetto al 2020.(Cip)