Roma: cosparge donna di alcol e le dà fuoco, arrestato 46enne

- Ha cosparso una quarantenne di alcol e le ha dato fuoco. È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì in largo Pirzio Biroli a Roma nord. Non si conoscono i motivi che hanno spinto un 46enne a gettare alcol sulla donna ed in particolare sul volto. Inoltre, incurante dei testimoni che tentavano di fermarlo, le ha dato fuoco con un accendino. Entrambi sono originari di Capo Verde, paese della costa nord-occidentale dell'Africa. Sul posto sono giunti gli agenti della questura che hanno arrestato il 46enne e agevolato i soccorsi della donna trasportata in codice rosso al Sant'Eugenio. L'uomo deve rispondere di deformazione aspetto della persona mediante lesioni personali al viso.(Rer)