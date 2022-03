Libia: l'ambasciatore all’Onu Sunni lancia l’allarme, “il Paese rischia la divisione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Libia sta attraversando una fase critica, rischia nuovamente la divisione politica e sta subendo l'impatto della guerra in Ucraina. Lo ha affermato l'ambasciatore della Libia presso le Nazioni Unite, Taher al Sunni, in un intervento al Consiglio di sicurezza dell'Onu. Il diplomatico ha accusato l'organismo del Palazzo di Vetro di non essere stato in grado di trovare soluzioni alla crisi in Libia dopo tanti anni. Al Sunni ha affermato che tutti gli sforzi e le iniziative in essere dovrebbero concentrarsi su come evitare nuovi conflitti e tenere le elezioni il prima possibile. Il voto, secondo l'ambasciatore libico, è l'unica garanzia del ripristino della legittimità del popolo e del raggiungimento della stabilità. Il delegato libico ha spiegato che il problema in Libia non è solo di natura legale, ma anche politico e sociale aggravato nel corso degli anni: qualsiasi soluzione proposta oggi deve essere realistica e basarsi sulla situazione sul terreno, ha precisato l'ambasciatore. Al Sunni ha aggiunto che il conflitto internazionale in corso in Ucraina ha un impatto anche in Libia: il Paese membro del cartello petrolifero Opec, ha aggiunto il diplomatico, potrebbe essere territorio di un regolamento di conti e di manipolazioni del dossier energetico.