Libia: l'ambasciatore all’Onu Sunni lancia l’allarme, “il Paese rischia la divisione” (3)

- Intanto il Consiglio presidenziale è "sceso in campo" per cercare di mantenere la pace nel Paese nordafricano e portare avanti la riconciliazione nazionale, condizione imprescindibile per il successo delle elezioni. E’ quanto emerge dall’incontro tenuto ieri dall’organo tripartito libico – formato dal presidente Mohamed Menfi per la Cirenaica, dai vicepresidenti Abdullah al Lafi per la Tripolitania e Moussa al Kuni per il Fezzan - con gli ambasciatori stranieri, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” da fonti diplomatiche occidentali basate a Tunisi. Nell’incontro è stato posto l’accento sull’importanza del ruolo del Consiglio nell’attuale disputa tra le due coalizioni rivali. Tutti i partecipanti hanno concordato sulla necessità che l’attuale crisi politica debba essere risolta senza violenza e solo attraverso strumenti politici e con un accordo tra est e ovest. Inoltre, è stato evidenziato come le elezioni siano una condizione necessaria, ma non sufficiente per risolvere la crisi libica: da qui la necessità che il Consiglio presidenziale accompagni il processo elettorale con una ricollocazione nazionale che comprenda obiettivi comuni. Infine, durante i colloqui è stata sollevata la possibilità che il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, possa tentare di insediarsi provvisoriamente come capo dello Stato e comandante delle Forze armate alla fine di giugno, quando scadrà la road map del Foro di dialogo politici libico (Lpdf) patrocinata dalle Nazioni Unite. (Lit)