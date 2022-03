Hong Kong: Cathay Pacific, al momento compagnia non vola nello spazio aereo russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera di Hong Kong Cathay Pacific non sta operando voli nello spazio aereo russo. Lo ha comunicato oggi la compagnia. “Rivediamo regolarmente i nostri percorsi di volo a livello interno, anche (in base) alle informazioni fornite da fonti esterne” e “attualmente, non stiamo volando nello spazio aereo russo”, ha dichiarato Cathay senza fornire ulteriori spiegazioni. Cathay diventa l’ultima compagnia a evitare lo spazio aereo della Federazione Russa dopo la Korean Airlines, che martedì ha dichiarato di voler reindirizzare i propri voli per ragioni di sicurezza.(Cip)