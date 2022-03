Cooperazione: Sereni all'Onu, riscontrata erosione dei progressi nel campo dell'istruzione femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le donne e le ragazze sono un potente fattore di cambiamento, e l’istruzione è uno strumento chiave per rendere il loro ruolo sempre più importante, tuttavia oggi si assiste a una progressiva erosione dei progressi finora registrati nel campo dell’istruzione femminile. Lo ha dichiarato la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, all’evento “Women and Girls in Sub-Saharan Africa: Transforming Education for a Sustainable Future”, organizzato dalla rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, in collaborazione con Unicef, Unesco, Un Women, Global Partnership for Education, Un Foundation, governi di Kenya, Niger e Unione europea, nell’ambito della 66ma sessione della Commissione Onu sulla condizione femminile (CSW66). All’evento, fa sapere la Farnesina in una nota, sono intervenute anche giovani attiviste dal Ruanda, dal Kenya e Burkina Faso. “L'Italia – ha proseguito Sereni - ha aderito alla Dichiarazione del G7 sull’istruzione femminile, ha aumentato del 20 per cento il suo contributo alla Global Partnership for Education e ha annunciato un impegno di 25 milioni di euro per i prossimi cinque anni. Metà del contributo sarà dedicato all’educazione delle ragazze in Africa, un’area prioritaria per la Cooperazione italiana. Inoltre, essa finanzia numerose iniziative per la promozione dell’istruzione femminile nell’Africa sub-sahariana, ad esempio in Paesi come Niger e Senegal”, ha concluso. (Com)