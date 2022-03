Balcani: Alto rappresentante Ue, Russia cercherà di aumentare influenza nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia cercherà "inevitabilmente" di aumentare la sua "influenza già abbastanza forte nella regione" dei Balcani occidentali. E' l'opinione espressa dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, ospite ieri sera dell'emittente televisiva "N1". Borrell ha aggiunto che la guerra in Ucraina avrà conseguenze "per il mondo intero", che si rifletteranno nell'aumento dei prezzi del cibo e dell'energia. "Dobbiamo spiegare ai cittadini cosa sta succedendo. C'è molta propaganda e disinformazione da parte della Russia. Dobbiamo affrontare la situazione, spiegare cosa sta succedendo e quali sono le conseguenze. In primo luogo, è necessario fornire la giusta informazione ai cittadini, e nei prossimi passi attivare il processo di avvicinamento di tutti e sei i Paesi dei Balcani occidentali sul loro cammino europeo", ha affermato Borrell. L'Alto rappresentante ha poi sottolineato che l'Albania, la Macedonia del Nord e la Bosnia Erzegovina inviano la stessa richiesta a Bruxelles, ovvero quella di accelerare il percorso di adesione. Tutti i Paesi, ha aggiunto, devono però "adempiere ai propri compiti", non tanto per l'adesione all'Ue ma per il bene dei cittadini. (Seb)