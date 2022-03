© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista per le 10:30 - a quanto si apprende - la riunione della cabina di regia tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capi delegazione di maggioranza al governo. Al centro della riunione il cronoprogramma per allentare le misure anti-Covid dopo la fine dello stato di emergenza fissata per il 31 marzo. Temi che saranno oggetto poi del Consiglio dei ministri di oggi. (Rin)