Ucraina: Stoltenberg (Nato), diamo più armi a Kiev (3)

- I Baltici, la Polonia temono un attacco russo anche se sono nella Nato. Finlandia e Svezia dovrebbero forse aderire per essere più sicure: "La Nato preserva la pace e previene i conflitti. La nostra clausola di difesa collettiva dice che se un alleato viene attaccato risponde tutta l'Alleanza. Non c'è equivoco sul nostro impegno, abbiamo aumentato la presenza delle truppe Nato a Est, ho recentemente incontrato i piloti italiani in Romania e voglio elogiare l'Italia per il suo contributo alla nostra difesa collettiva". "Il messaggio alla Russia - conclude Stoltenberg - è che proteggiamo i nostri alleati e questo è un deterrente credibile che ha preservato la pace per oltre 70 anni. Finlandia e Svezia sono nazioni sovrane, sta a loro decidere". (Res)