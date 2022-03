Regno Unito: Johnson, Ucraina sta pagando l'incapacità dell'Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina sta pagando il prezzo dell'incapacità dell'Occidente di capire la minaccia posta dal presidente russo Vladimir Putin. È quanto ha affermato il primo ministro britannico Boris Johnson all'emittente radiotelevisiva "Bbc", durante la sua visita in Arabia Saudita incentrata sulle forniture energetiche. Secondo Johnson, l'invasione del presidente russo è "già fallita" perché ha sottovalutato la "forza della resistenza" in Ucraina. Il premier ha tuttavia incolpato i Paesi europei che sono "tornati a trattare Putin come parte della comunità" dopo l'annessione della Crimea avvenuta nel 2014. Secondo quanto dichiarato dal premier, l'Occidente ha la necessità di assicurarsi di non poter mai più essere "vulnerabile al ricatto di Putin", soprattutto quando si tratta di fare affidamento sul petrolio e il gas russo. (Rel)