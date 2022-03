Russia: Medvedev, Occidente con noi si è comportato in modo "disgustoso e immorale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comportamento dell'Occidente nei confronti della Russia negli ultimi anni è "disgustoso, criminale e immorale", nonostante Mosca si sia "sinceramente adoperata per instaurare buoni rapporti". Lo ha affermato questa mattina l'ex presidente russo ed attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza, Dmitrij Medvedev, sul proprio canale Telegram. Medvedev ha anche ricordato che la Russia, insieme ai Paesi occidentali, ha sconfitto il fascismo nel XX secolo e ha concordato regole universali per la sicurezza e la cooperazione internazionale. "Ma ora i doppi standard dell'Occidente non sorprendono più nessuno. Quando ne hanno bisogno, possono chiudere un occhio su tutto, compreso lo sterminio dei civili nel Donbass, durato anni", ha sottolineato l'ex capo dello Stato russo. (Rum)