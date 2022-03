Sardegna: caro carburante, risoluzione unitaria in commissione Trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una risoluzione votata all’unanimità che impegna il presidente della Giunta a sollecitare il Governo Draghi ad adottare ”interventi immediati per calmierare il prezzo dei carburanti e ad individuare compensazioni a favore degli autotrasportatori e delle attività produttive per i maggiori costi sostenuti”. È questa, in sintesi, la conclusione dei lavori della IV commissione che ieri sera ha ricevuto una folta delegazione degli operatori economici in protesta nei porti di Cagliari e Oristano. La delegazione degli autotrasportatori, con in testa il noto imprenditore Alberto Cellino, insieme con Anna Maria Schirru (autotrasporto), Daniele Scalas (artigiano), Pierpaolo Milia (imprenditore nel settore dell’allevamento e dei mangimi), Gianluca Frongia (autotrasporto) e Manuela Pintus (sindaco di Arborea) hanno portato all’attenzione del parlamentino presieduto da Giuseppe Talanas (Fi) il dramma delle aziende dell’autotrasporto e le sempre crescenti difficoltà per gli approvvigionamenti nelle aziende agricole e più in generale in quelle dell’agroalimentare. (segue) (Rsc)