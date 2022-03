Sardegna: caro carburante, risoluzione unitaria in commissione Trasporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aumenti denunciati (prezzo del gasolio alla pompa in continua crescita e praticamente raddoppiato nel corso degli ultimi mesi) hanno riguardato anche il costo dell’energia elettrica (bollette più che triplicate nel corso degli ultimi sei mesi). Da qui la richiesta di un intervento immediato per il comparto dell’autotrasporto (“in un’Isola se si fermano i trasporti muore l’economia”) e un’azione ferma nei confronti del Governo “perché si arresti subito l’enorme speculazione in atto sul prezzo dei carburanti”. “La situazione non è più sostenibile – hanno denunciato gli imprenditori – e se si aggiungono agli aumenti di questi ultimi mesi, anche il costo dei noli marittimi e le note penalizzazioni per la condizione di insularità si ha meglio l’idea di quanto il sistema produttivo sardo sia ormai prossimo al collasso”. A sostegno delle ragioni della protesta in atto negli scali sardi, gli interventi di tutti i consiglieri in rappresentanza sia dei gruppi di maggioranza che di opposizione che, stimolati anche dal presidente Talanas, hanno concordato una serie di proposte da discutere in occasione della prossima riunione del Consiglio regionale, in programma martedì 22. Tra queste, insieme con la discussione approfondita in Aula della vertenza “caro carburante” e “caro energia”, anche l’esame di una serie di proposte di legge in materia di trasporti e di sostegni alle piccole e medie imprese. (segue) (Rsc)