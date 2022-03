Sardegna: caro carburante, risoluzione unitaria in commissione Trasporti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del partecipato dibattito che si è sviluppato in commissione, Desirè Manca (M5S); Giovanni Antonio Satta (Misto); Francesco Agus (Progressisti); Michele Ennas (Lega); Fausto Piga (FdI); Valter Piscedda (Pd); Francesco Mura (FdI), Sara Canu (Riformatori); Gianfranco Ganau (Pd) e Dario Giagoni (Lega), non hanno nascosto i limiti della Regione nel mettere in campo iniziative efficaci su materie di esclusiva competenza statale (taglio delle accise e riduzione aliquota iva) ed hanno concordato sull’opportunità di una presa di posizione unitaria del Consiglio regionale, per sensibilizzare il Governo sull’urgenza di interventi normativi, finalizzati ad arrestare gli ingiustificati aumenti nel prezzo dei carburanti.La delegazione degli autotrasportatori, prima di lasciare il palazzo del Consiglio regionale, ha confermato il prosieguo delle azioni di protesta ed in particolare il blocco dei porti della Sardegna. (Rsc)