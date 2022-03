Cambogia: Covid, revocato obbligo di test molecolare per viaggiatori in arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cambogia ha revocato l’obbligo di test molecolare del coronavirus effettuato non più di 72 ore prima dell’arrivo, pur consigliando ai viaggiatori di sottoporsi a test rapidi. Ai viaggiatori viene però richiesta una polizza assicurativa. Inoltre, quelli non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale sono tenuti a una quarantena di 14 giorni in un luogo designato. Lo ha comunicato il ministero della Sanità. Il governo, inoltre, ha annunciato la ripresa dell’emissione dei visti per tutti I turisti, via terra, aria o mare. Il primo ministro, Hun Sen, ha spiegato che la revoca dell’obbligo del tampone mira a consentire la ripresa dell’afflusso di visitatori per affari e turismo e a risparmiare risorse. Il Paese ha uno dei più alti tassi di vaccinazione della regione, secondo i dati ufficiali: è stato vaccinato il 92,31 per cento della popolazione, di circa 16 milioni di abitanti. Ieri sono stati registrati 132 nuovi casi, che hanno portato il totale a 134.624, e un decesso, che ha fatto salire a 3.049 il numero delle vittime. Il turismo, secondo la Banca mondiale, occupa due milioni di persone e rappresenta un quarto del prodotto interno lordo.(Fim)