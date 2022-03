Spagna: associazioni padronali chiedono al governo di garantire catena delle forniture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse associazioni che operano nei settori industriale e della distribuzione hanno chiesto al governo spagnolo di assicurare il corretto funzionamento della catena di approvvigionamento e garantire la libera circolazione delle merci a seguito dello sciopero nazionale di questi giorni. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", le associazioni lamentano, in particolare, diversi atti di vandalismo e picchetti lungo le strade per evitare il regolare svolgimento delle operazioni di trasporto che causano "grandi problemi" alle imprese del settore come la mancanza di rifornimento nelle fabbriche o le difficoltà nel rifornire i punti di vendita. Di fronte a questa situazione, hanno espresso il loro fermo impegno per la fornitura di prodotti essenziali, per cui hanno chiesto al governo di "adottare urgentemente le misure necessarie per garantire la libera circolazione delle merci" ed, in particolare, al ministero dell'Interno, di fare in modo che le forze di sicurezza dello Stato agiscano per fermare gli atti di vandalismo e coercizione. (Spm)