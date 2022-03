Ucraina: viceministro Esteri polacco, Putin è un "criminale di guerra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un riferimento molto importante e autorevole che in questi vent’anni si è costruita una grande credibilità a livello giornalistico" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- L’attacco al teatro di Mariupol, città sud orientale dell’Ucraina, è un altro segno che le forze russe del presidente Vladimir Putin stanno ricorrendo a tattiche più brutali. Lo ha detto il viceministro degli Esteri polacco, Marcin Przydacz, all’emittente televisiva “Bbc”. Przydacz si è detto d'accordo con la dichiarazione espressa ieri dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha definito Putin un "criminale di guerra". "Secondo me il piano iniziale era quello di distruggere l'infrastruttura militare", ha affermato Przydacz. "Il Cremlino credeva che il governo dell'Ucraina si sarebbe dissolto ma non è andata così. Gli ucraini sono molto coraggiosi nel difendere la loro terra e i loro valori, la loro democrazia, il Paese che hanno costruito negli ultimi 30 anni. Quindi ora Putin ha deciso di colpire le infrastrutture civili”, ha detto il viceministro polacco. "E quel che è peggio, ho visto una foto dei dintorni del teatro e in un marciapiede c’è scritto che c’erano dei bambini all'interno. Ciò non ha impedito a Putin di bombardarlo e per questo, come ha detto il presidente Biden, è effettivamente un criminale di guerra”, ha detto Przydacz. (Rel)