Imprese: Snam, ricavi in crescita del 10,2 per cento nel 2021, utile netto aumenta del 4,6 per cento

- Snam chiude il 2021 con ricavi totali per 2.986 milioni di euro (+10,2 per cento rispetto al 2020, al netto degli energy costs), per effetto della realizzazione degli investimenti pianificati nel core business regolato. Cresce il business dell’efficienza energetica. Lo rende noto Snam, dopo che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato, il progetto di bilancio di esercizio per il 2021 e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021. Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted è di 2.250 milioni di euro (+2,4 per cento rispetto al 2020 per effetto dello sviluppo del core business regolato). Inoltre, l’utile netto adjusted di gruppo è 1.218 milioni di euro (+4,6 per cento rispetto al 2020) per effetto della performance operativa, della crescita del contributo delle società partecipate e della continua ottimizzazione della gestione finanziaria, con un costo del debito lordo allo 0,8 per cento. Superata la guidance di 1.170 milioni di euro. Gli investimenti tecnici crescono a 1.270 milioni di euro (+6,8 per cento rispetto al 2020).(Rin)