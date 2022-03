Ucraina: ministero Difesa russo, distrutti tre droni Bayraktar nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate russe hanno abbattuto 12 droni ucraini, inclusi tre velivoli da combattimento Bayraktar, nelle ultime 24 ore. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov in un briefing con la stampa. "Sono stati colpiti in volo un Mi-24 ucraino e Mi-8, nonché 12 veicoli aerei senza pilota ucraini, inclusi tre Bayraktar TB2", ha detto Konashenkov. Le forze aeree hanno anche distrutto 46 strutture militari dell'Ucraina, inclusa una divisione dei sistemi di difesa aerea S-300. Dall'inizio dell'operazione, la Russia ha distrutto 181 aerei ed elicotteri, 172 velivoli senza pilota, 170 sistemi missilistici antiaerei, 1.379 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 133 sistemi di lancio multiplo di razzi, 514 cannoni e mortai di artiglieria da campo, nonché come 1.168 unità di equipaggiamento militare speciale. (Rum)