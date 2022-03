India: Covid, 2.539 nuovi casi e 60 decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miglioramento della situazione epidemiologica ha indotto il governo a modificare le linee guida a partire dal primo marzo, dando indicazione agli Stati e ai Territori dell’Unione di adottare un approccio orientato alla riapertura delle attività economiche. Del resto, diverse amministrazioni che avevano reintrodotto restrizioni in seguito all’ondata legata alla variante Omicron, le hanno allentate nelle ultime settimane. Sono stati confermati, comunque, i criteri per il contenimento a livello locale, con il distretto come unità di riferimento: le restrizioni scattano nelle aree con un tasso di positività uguale o superiore al dieci per cento o un tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva uguale o superiore al 40 per cento nell’ultima settimana. Restano in vigore l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e le indicazioni riguardanti il distanziamento, l’igiene delle mani, la sorveglianza e la vaccinazione e deve essere garantita la ventilazione degli spazi chiusi. I voli internazionali – sospesi dal 23 marzo 2020, esclusi i cargo e i voli specificamente approvati in base ad accordi con altri Paesi – potranno riprendere a partire dal 27 marzo. (Inn)