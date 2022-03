Ucraina: vicepremier Vereshchuk, oggi possibile riapertura di nove corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove corridoi umanitari, anche dalla città sud orientale ucraina di Mariupol duramente colpita dagli attaccho russi, potrebbero essere riaperti oggi. Lo ha affermato questa mattina la vice prima ministra ucraina, Iryna Vereshchuk, in un briefing. La situazione è particolarmente disperata a Mariupol, dove i funzionari locali affermano che gli attacchi missilistici hanno ucciso più di 2.300 persone. Migliaia di civili sono stati portati in luoghi più sicuri negli ultimi giorni, da diverse città dell'Ucraina, anche se alcuni corridoi umanitari sono stati presi di mira dai bombardamenti russi, come riferito dalle autorità ucraine. (Kiu)