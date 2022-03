Difesa: Conte, odg su aumento spesa militare non mi entusiasma ma è impegno già preso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non mi ha entusiasmato quell’odg” che prevede un aumento delle spese militari “ma rispecchia un impegno preso dall’Italia nel 2014” e su questo il nostro Paese “era in ritardo”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio1. “L’odg proposto dalla Lega prevede un semplice adeguamento ad un impegno già preso. In questo momento con il caro bolletta e benzina non avrei tutto questo entusiasmo”, ha aggiunto.(Rin)