Brasile: i porti definiscono corsie preferenziali per lo scarico di fertilizzanti (4)

- Tra le possibili alternative alla Russia, c'è anche l'Iran, che si propone di aumentare l'export di fertilizzanti verso il Brasile. In cambio Teheran chiede una quota maggiore di cereali dal Brasile, in vista del prossimo raccolto che inizierà a settembre. Secondo quanto riferito dall'ambasciatore iraniano a Brasilia, Hossein Gharibi, in un'intervista per il quotidiano "O Globo" il posizionamento del governo iraniano segue di un mese la visita a Teheran del ministro dell'Agricoltura del Brasile, Tereza Cristina Dias. Nell'occasione Dias aveva già proposto un commercio compensato agli iraniani: le navi avrebbero portato grano e altri generi alimentari dal Brasile all'Iran e sarebbero tornati carichi di urea e altri prodotti petrolchimici strategici per l'agricoltura brasiliana. (segue) (Brb)