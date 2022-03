Brasile: Banca centrale eleva tassi di interesse all'11,75 per cento, più alto dal 2017 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha chiuso il 2021 con una crescita dell'inflazione al 10,06 per cento, valore nettamente superiore rispetto a quello considerato dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Bc come obiettivo centrale dell'inflazione, fissato per il 2021 al 3,75 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. L'indice rischia di sforare nuovamente le aspettative, al 3,50 per cento annuo, anche nel 2022. L'indice dei prezzi al consumo (Ipca) è cresciuto a febbraio 2022 dell'1,01 per cento su mese, e del 10,54 per cento. Tutti i nove segmenti di prodotti oggetto di analisi da parte dell'Istituto nazionale di statistica (Ibge) hanno presentato un aumento dei prezzi rispetto al mese precedente. (segue) (Brb)