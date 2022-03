Brasile: Banca centrale eleva tassi di interesse all'11,75 per cento, più alto dal 2017 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante gli interventi della Banca centrale sul Selic, gli analisti di mercato di oltre cento istituzioni finanziarie del Paese, stimano nel rapporto settimanale "Focus" pubblicato dalla Bc un tasso di inflazione alla fine del 2022 al 6,45 per cento. Il dato del 14 marzo è in sensibile crescita rispetto a quanto ipotizzato la settimana precedente, quando la proiezione era al 5,65 per cento, e quattro settimane prima, quando la proiezione era al 5,50. (Brb)