Migranti: Stati Uniti e Costa Rica firmano accordo per collaborazione strategica

- Gli Stati Uniti e il Costa Rica hanno annunciato un accordo congiunto sull'immigrazione, definendo un impegno reciproco a lavorare in collaborazione su questioni relative alla gestione dei flussi migratori e nel fornire protezione a rifugiati, richiedenti asilo e migranti vulnerabili e nel rafforzare l'applicazione sicura e umana delle frontiere. Lo riferisce il dipartimento di Stato degli Usa in una nota alla stampa, evidenziando che la firma "segna un passo importante nell'attuazione del piano globale del presidente Biden per gestire in modo collaborativo la migrazione nel nostro emisfero fornendo un quadro comune su stabilizzazione, percorsi legali e protezione. Questi sforzi aprono la strada a una dichiarazione regionale sulla migrazione e la protezione ea un emisfero più sicuro, prospero e democratico", si legge nel comunicato a firma del segretario di Stato, Antony Blinken. (segue) (Nys)