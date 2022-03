Migranti: Stati Uniti e Costa Rica firmano accordo per collaborazione strategica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Biden ha chiesto una nuova prospettiva per la gestione collettiva da parte di tutte le nazioni interessate, della migrazione nell'emisfero occidentale. "Nell'ottobre 2021, ho incontrato i nostri partner regionali al ministero della Migrazione regionale in Colombia, dove abbiamo espresso il nostro impegno a proteggere i nostri confini e sostenere la dignità e l'umanità di coloro che cercano di attraversarli. Cerchiamo di espandere notevolmente l'accesso al reinsediamento e ad altri percorsi legali in tutto l'emisfero e di perseguire in modo aggressivo i trafficanti di criminali e i trafficanti che depredano i migranti vulnerabili a scopo di lucro", prosegue il segretario Blinken, affermando che "gli Stati Uniti collaborano con partner in tutte le Americhe per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e rafforzare i sistemi di gestione umana della migrazione in collaborazione con i governi, la società civile e le organizzazioni internazionali nella regione". (Nys)