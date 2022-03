America Latina: sottosegretario di Stato Usa in Honduras e Costa Rica tra il 17 e il 19 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato degli Usa, Jose W. Fernandez, sarà tra il 17 e il 19 marzo in missione in Honduras e Costa Rica dove si riunirà con autorità locali, imprenditori e società civile per discutere di investimenti regionali, programmi sanitari e ambientali, oltre che della gestione della pandemia di coronavirus. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. In particolare in Honduras, il sottosegretario Fernandez incontrerà il presidente Xiomara Castro, un importante partner statunitense, per approfondire la collaborazione in corso per migliorare le condizioni della popolazione dell'Honduras e degli Stati Uniti. Il sottosegretario incontrerà anche il ministro della Salute dell'Honduras José Manuel Matheu Amaya e il ministro dello Sviluppo economico Pedro Barquero per discutere la risposta alla pandemia di Covid-19, comprese le misure a sostegno della ripresa economica. (segue) (Nys)