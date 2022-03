Giappone: terremoto, quattro vittime e più di cento feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un allarme tsunami, che oggi è stato revocato. I porti di Ishinomaki e Sendai, entrambi nella prefettura di Miyagi, sono stati raggiunti da onde di 30 e 20 centimetri rispettivamente. L’Agenzia ha avvertito che scosse simili a quelle di ieri potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. Il segretario capo di gabinetto Hirokazu Matsuno ha affermato che non ci sono stati problemi di sicurezza delle centrali nucleari nelle aree colpite. Anche il regolatore nucleare ha affermato che i dati della centrale di Fukushima Daiichi non mostrano anomalie, sebbene il sistema di raffreddamento per le piscine di combustibile esaurito dei reattori 2 e 5 abbia subito una temporanea interruzione. Ci sono state interruzioni della corrente elettrica che hanno colpito oltre 2,2 milioni di famiglie, di cui circa 700 mila a Tokyo, secondo le compagnie Tepco Power Grid e Tohoku Electric Power Network L’erogazione di elettricità è stata ripristinata nella maggior parte dei casi. (Git)