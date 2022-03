Corea del Sud: Covid, oltre 600 mila nuovi casi, record giornaliero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Corea del Sud sono stati registrati oltre 600 mila nuovi casi di coronavirus, un record, dovuto alla diffusione della variante Omicron, altamente trasmissibile, e all’allentamento delle misure di contenimento. Sono 621.328 i nuovi contagi segnalati dall’Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca), che hanno portato il totale a 8.250.592. L'ultimo conteggio corrisponde a un aumento del 55 per in un solo giorno. Seul ha riportato 128.375 casi, la provincia di Gyeonggi (che circonda la capitale) 181.983 e Incheon 32.964. I decessi sono invece 429, che fanno salire il numero complessivo a 11.481. I pazienti gravi, tuttavia, sono diminuiti nelle ultime 24 ore, da 1.244 a 1.159. (segue) (Git)