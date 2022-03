Ucraina: Zelensky, i negoziati con la Russia sono piuttosto difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati tra Ucraina e Russia sono ancora in corso e sono piuttosto difficili. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista all'emittente televisiva statunitense "Nbc", pubblicata nella notte. Rispondendo alla domanda se la terza guerra mondiale possa scoppiare in seguito agli eventi in Ucraina, Zelensky ha risposto che "nessuno lo sa, probabilmente è già iniziata. E qual è la probabilità di iniziare una guerra del genere se l'Ucraina cade? È molto difficile da dire". Il capo dello Stato ha poi affermato di considerare il popolo ucraino "invincibile" ed ha assicurato che le truppe straniere non saranno in grado di togliere agli ucraini la dignità e l'amore per il proprio Paese. (Kiu)