Ucraina: Biden, Putin è un "criminale di guerra"

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito il presidente russo, Vladimir Putin, responsabile dell'invasione in Ucraina, un "criminale di guerra". In un incontro con i giornalisti, Biden aveva in un primo momento confermato di non voler spendere questa definizione su Putin, salvo poi chiedere di precisare la sua posizione. "Mi avete chiesto come dovrei chiamarlo? Io penso che sia un criminale di guerra", ha detto. "Le osservazioni del presidente parlano da sole", ha aggiunto in conferenza stampa la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che Biden stava parlando "con il cuore e sulla base di quanto ha visto in televisione: atti barbarici commessi da un brutale dittatore con una invasione di un Paese straniero". Psaki ha quindi ricordato che "c'è in corso un processo legale al momento" sul tema. Il presidente "ha risposto a una domanda diretta", ha aggiunto in un secondo momento Psaki ricordando le azioni "brutali" compiute in Ucraina e registrate dai media in questi giorni. (Nys)