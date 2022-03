Ucraina: ministra Esteri tedesca Baerbock, costruire ponte di solidarietà per i profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario “collaborare alla costruzione di un ponte di solidarietà in Europa e attraverso l'Atlantico per aiutare i profughi” che lasciano l'Ucraina a causa dell'aggressione russa. “È questo il mio appello ai nostri amici in Canada, negli Stati Uniti e nel mondo”. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, al Bundestag. In precedenza, l'esponente dei Verdi aveva definito “assolutamente sensata” l'idea di un ponte aereo che porti in Germania, ma anche “oltre l'Atlantico”, i profughi ucraini giunti in Moldavia o in altri Paesi della regione. Per Baerbock, tale soccorso dovrebbe valere anche per i cittadini di altri Stati che, trasferitisi in Ucraina per motivi di studio o di lavoro, sono fuggiti dall'ex repubblica sovietica a seguito dell'invasione russa. (Geb)