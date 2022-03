Italia-America Latina: Iila, vicepresidente Colombia a chiusura VI Forum imprese pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa con le parole della vicepresidente e ministra degli Esteri della Colombia, Marta Lucia Ramirez, la VI edizione del Forum delle Piccole e medie imprese (Pmi), promosso dall'IILA-Organizzazione Internazionale Italo-latino americana grazie al finanziamento della cooperazione italiana. Una manifestazione che ha riunito a Medellin oltre 200 delegati in rappresentanza di 19 paesi dell'America Latina e dell'Italia. Ringraziando Iila e l'Italia "per il solido rapporto di fiducia e la stretta collaborazione con il governo colombiano e con le istituzioni del Paese", Ramirez ha evidenziato come il Foro rappresenti una concreta risposta per affrontare insieme le sfide poste dalla pandemia, condividendo un cammino comune a tutti i paesi della regione verso una riattivazione economica attenta alla sostenibilità ambientale e ad una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro. "Il VI Foro delle PMI ci ha mostrato chiaramente che la riattivazione economica implica una transizione ecologia e tecnologica: due grandi sfide per il futuro delle piccole e medie imprese, che rappresentano l'ossatura delle economie sia italiana che latinoamericane -ha evidenziato la Vice Presidente della Colombia- È fondamentale continuare a promuovere sinergie basate sulla complementarietà dei nostri sistemi e superare la fragilità strutturale delle economie latinoamericane attraverso il rafforzamento della capacità produttiva e dell'integrazione regionale". (segue) (Res)