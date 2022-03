Italia-America Latina: Iila, vicepresidente Colombia a chiusura VI Forum imprese pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretario generale dell'Iila, Antonella Cavallari, ha ricordato che l'organizzazione internazionale è a disposizione di tutti i Paesi membri per rispondere congiuntamente alle sfide enormi della nostra epoca: "la nostra Organizzazione è la casa di tutti i paesi della regione e momenti di scambio come questi ne sono testimonianza. Vogliamo promuovere la conoscenza di tutte le realtà, imparare l'uno dall'altro, condividere ed amplificare le buone pratiche e gli esempi virtuosi. Attraverso un'agenda di lavoro condivisa - ha concluso Cavallari - Iila è costantemente impegnata nel perseguimento degli ODS dell'Agenda 2030 e riscontriamo piena coincidenza con le priorità sottolineate da Ramírez: particolarmente quelle della trasformazione sostenibile delle economie e dell'empowerment femminile". La Segretaria Generale si è inoltre impegnata a misurare, con il supporto della Camera di Commercio di Medellín, i seguiti concreti del Foro, divulgandone i risultati in termini di contatti imprenditoriali, progetti sviluppati, accordi conclusi. (segue) (Res)