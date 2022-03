Migranti: Stati Uniti e Costa Rica firmano accordo per collaborazione strategica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma è avvenuta al termine di un incontro istituzionale a cui hanno preso parte per gli Stati Uniti il sottosegretario del Dipartimento per la sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Costa Rica, Cynthia A. Telles, l'assistente speciale del presidente presso il Consiglio di sicurezza nazionale, Katie Tobin, il segretario aggiunto del dipartimento della Sicurezza interna (Dhs) per gli affari internazionali, Serena Hoy e il vicesegretario aggiunto per la popolazione, i rifugiati e la migrazione, Marta Youth. Per il Costa Rica hanno partecipato il presidente Carlos Alvarado, il ministro degli Esteri, Rodolfo Solano, e il ministro della Pubblica sicurezza, Michael Soto. "Accogliamo con favore la leadership del governo del Costa Rica nel fornire protezione a rifugiati, richiedenti asilo e migranti vulnerabili e nel rafforzare l'applicazione sicura e umana delle frontiere, anche attraverso questa collaborazione. I paesi della regione hanno la responsabilità condivisa di migliorare la gestione della migrazione e fornire protezione e percorsi legali per le persone più vulnerabili della regione", riferisce il dipartimento di Stato nella nota. (segue) (Nys)